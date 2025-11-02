男子未按時給百萬聘金爆家庭糾紛 他輕生後父母向女方索賠
結婚是人生大事，但往往也因為商討結婚事宜，可能讓關係破滅，甚至最慘還鬧出人命。大陸河南有一名陳姓男子與武姓女子論及婚嫁，但因未按時給女方送彩禮人民幣36萬元（約新台幣155.8萬元），他與家人發生爭執後離家輕生溺斃。事後陳男父母向武女及其父索賠人民幣20萬元（約新台幣86.6萬元），但法院一審認定女方不存在過錯，不需承擔責任，僅判女方自願補償人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）。
據陸媒《紅星新聞》報導，判決書內容指出，來自河南夏邑縣的陳男與武女於2024年2月經媒人介紹訂婚，當時男方已送人民幣10萬元（約新台幣43.3萬元）壓手禮及三金，但因雙方感情波折而解除婚約，女方將彩禮退還。2025年初，陳男又與武女復合，再次訂婚並約定聘金為人民幣36萬元（約新台幣155.8萬元），原定於正月初六送達，但因陳男父母與其在聘金及其他婚禮安排上發生分歧，未能如期支付。
今年2月3日，武女催促陳男盡快送上聘金，但當天晚上陳男告知武女，自己與家人爭執後感到絕望，並表達輕生意念。武女曾多次安撫並勸阻，並聯繫陳男母親及朋友尋求協助，但仍未能阻止陳男溺水死亡。
而陳男死後，其父母起訴稱，女方及其父親透過言語壓力、情緒控制逼迫兒子支付高額聘金，導致他們兒子輕生，要求女方賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金共計人民幣20萬元（約新台幣86.6萬元）。女方及其父親則辯稱，陳男具完全民事行為能力，其輕生行為與女方無關，且雙方曾協商聘金數額，女方並未存在逼迫或不當引導。
經法院審理認定，武女及其父親言語上的不當僅屬戀愛期間的情緒表達，與陳男死亡並無因果關係；陳男自行選擇輕生，是導致死亡的直接原因。法院認為，女方行為無過錯，不應承擔責任，但考量武女自願補償，判決她向陳男父母支付人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元），其餘訴求駁回。
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
