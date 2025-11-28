男子杜拜獲釋 疑同名同姓牽累

雲林縣民陳姓男子赴歐旅行，11月24日在杜拜阿布達比轉機時，遭當地武警帶走，拘禁4天後，當地時間28日凌晨1點獲釋。陳男表示，可能是受到同名同姓牽累，因為當地警方告訴他、去年10月他在當地被判刑，幸好遭到拘禁期間碰到幾個外國人像天使一樣幫助他。

立委張嘉郡昨在立院表示，立法院長韓國瑜知悉後希望她主動協助陳姓夫婦，她也跟在土耳其的陳太太取得聯繫，並聯繫外交部，希望協助為陳姓夫婦聘請律師；陳太太後續也在律師陪同下，成功於昨日凌晨將陳男帶回。

廣告 廣告

張嘉郡表示，由於陳先生獲釋後沒錢也沒有行李，只好先借住我國駐杜拜辦事處長陳俊吉的職務宿舍，目前他的行李跟護照還被扣押中，律師將繼續釐清為什麼陳男會被帶走，也希望外交部可持續為陳先生提供後續協助。

張嘉郡也呼籲，外交部可再積極一點，不能讓在全世界旅行的台灣人孤立無援，政府應該是人民最大靠山，如果外交部態度消極，會造成國人不信任。

外交部昨發聲明指出，經駐處多方接洽與追蹤，警方告稱逮捕原因可能因為陳男涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

陳男當地時間28日凌晨1點、台灣時間早上6點獲釋，因29日至12月2日是當地國定假日，仍須在12月3日回警局報到並辦理解除旅行禁令。陳說，24日被帶走後，前幾天孤單1人最難熬，後面幾天在拘留所碰到一些大陸人及一個台灣人，也碰到幾個外國人，還好他會講英文可以溝通，他們都像天使一樣幫助他。陳男說，他應該是受到另個同名同姓者牽累，因警方指稱，去年10月他在阿聯被判刑。

陳妻在媒體群組上感謝媒體，也致謝張嘉郡、韓國瑜「你們親自打電話給我願意立刻給我實質的支持，謝謝你們」。