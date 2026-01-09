男子板橋加油站點火 2人送醫 火勢撲滅
新北市板橋區民族路的加油站今（9日）晚發生火警，遭汽油燃燒男子波及1名正在加油民眾。警方說，火勢由加油站人員撲滅，警消將2名燒傷民眾送醫，無生命危險，至於發生火警過程與動機，將由警方進一步調查。
新北消防局表示，今晚5時44分接獲報案表示，板橋區民族路中油加油站有1名男子在加油站內點火，消防人員到場搶救時，火勢已經由加油站員工撲滅。這名男子遭消防人員壓制，2度燒燙傷，意識清醒。火勢波及另外1名民眾，2度燒燙傷，意識清醒，兩人都送往板橋亞東醫院。
海山警分局表示，接獲119轉報加油站發生火警，海山派出所員警到場時火勢已經撲滅，現場未發現有刀械或危險物品。初步調查，引發火勢的男子，點燃火勢後，撲向一旁正在加油的曾姓男子，造成曾男也燒傷。
依據目擊者向中央社記者描述，她剛好下班經過，發現加油站員工正以滅火器噴向著火的男子滅火。由於加油站正對面就是消防分隊，消防員立即到場拉水線灑水；這時，著火男子在加油站內遊蕩，當消防員噴水柱時，著火男子突然不明原因撲向消防人員。後來，男子遭消防人員壓制。
