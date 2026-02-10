男子橫跨台中高雄藥妝店行竊 經營網路賣場銷贓獲利

連鎖賣場內，男子趁店員忙碌時，偷偷將貨架上的商品放入深色袋子裡，一名37歲的宋姓男子，專門鎖定一家連鎖賣場，去（2025）年11月底開始犯案，從高雄一路偷到台中，至少7家分店受害。

高雄市刑大偵4隊長吳永彬指出，「高雄市受理3件之後，我們就把它整合起來，做一個統合的偵辦。那往前清查應該掌握他這個行為，應該大概有2個多月 。」

男子專偷高檔保養品或是保健食品，一次就偷走4萬到8萬元商品，為了銷贓，他另外經營網路賣場，標榜自家商品都是原廠公司貨，還會將商品圖片放在上頭供網友下訂，累計一定數量後再到賣場行竊，讓店家損失近百萬元。

吳永彬說明，「他是會找一些比較通常的商品，一些藥妝在網路鋪貨，沒有面交，都是在網路鋪貨，然後弄寄送的 。」

警方在男子租屋處埋伏，查扣到210件商品，已賣出的產品還要細追。男子以商品原價5到6折的價位在網路販售，只用網路交易來躲避查緝，許多不知情網友下單購買，卻不知道都是贓貨，警方將男子依竊盜罪送辦，買到商品的網友則因非惡意購買贓物，不會追究。