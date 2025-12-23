男子欠稅5年以為不能執行 銀行存款仍被強制扣款原因曝

新竹縣政府稅務局表示，稅捐徵收期間為5年，但於徵收期間屆滿前，已移送執行等因素不在此限，行政執行分署可依法查扣財產。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名王姓民眾在2019年10月底收到當年的地價稅單一直未繳納，拖到了今年，以為過了5年期限，應該不能執行了吧？沒想到12月發現銀行存款還是被執行分署扣款！

新竹縣政府稅務局表示，由於該局在徵收期間屆滿前已將王姓民眾的案件移送強制執行，依稅捐稽徵法第23條規定，稅捐徵收期間為5年，但於徵收期間屆滿前，已移送執行，或已依強制執行法規定聲明參與分配，或已依破產法規定申報債權尚未結案者，不在此限，所以行政執行分署仍然可依法查扣薪資、存款或其他財產。

稅務局提醒民眾，稅捐徵收期間5年，不代表5年後欠稅會自動消失，只要徵收期間屆滿前已經被稽徵機關移送執行，薪資、存款、財產仍可被扣押，納稅義務人千萬別誤以為稅捐的徵收期間只有5年，而想藉由期間的經過以規避應納稅捐。稅務局服務電話：(03)5518141分機520至524。

