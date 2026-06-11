男子殺鄰居夫婦「未做精神鑑定」 最高法院撤銷判死發回更審

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一名居住在高雄市苓雅區的吳姓男子，2023年9月因不滿住家樓上的羅姓夫妻製造噪音，持刀進入羅家後，當著正準備出門上學的羅家2名幼子面前，先後殺害羅姓夫妻二人。

高雄地院去（2025）年3月一審宣判認定，吳男為預謀殺人且手段殘忍，且無證據表明其罹患雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，因此對其所犯2件殺人罪皆判處死刑、褫奪公權終身，成為2024年死刑適用範圍釋憲後首件死刑案例。高分院二審同樣維持原判。

全案經上訴後，最高法院認為，一審並未認定吳男殺人動機，二審認定吳男預謀殺人但與卷證資料不符。此外，卷證資料也顯示，吳男不是不能做精神鑑定，由於須符合釋憲後限縮的死刑判決門檻，因此裁定撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

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根據2024年度憲判字第8號判決要求，判處死刑須符合職業法官一致決、強制辯護、犯最嚴重之罪、無精神疾病致犯罪等門檻。

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