男子毒駕昏睡台中鬧區路中 警破窗逮人查獲毒品

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中警方今天獲報西屯區一處路口有小客車停放路中，且駕駛疑似昏睡，經警方到場破窗後，發現駕駛陳男精神恍惚，除毒品唾液初驗呈陽性，還在車內查獲毒品，警詢後依法送辦。

台中市警察局第六分局表示，西屯派出所今天上午6時30分獲報，西屯區青海路與河南路口有輛小客車停於路中，駕駛疑似昏睡。

警方獲報後立即到達現場，發現21歲陳姓男子對拍打車窗均無反應，員警為確認對方生命安全，經破窗後將他喚醒，陳男才表示自己「不舒服」，至少在路中昏睡約15分鐘。

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員警發現陳男意識模糊、言語不清，疑有施用毒品後駕車情形，警方於車內查獲毒品咖啡包等違禁物，且陳男經實施唾液初驗，呈現安非他命與K他命陽性反應等情形。

全案警詢後，將陳男依毒品、公共危險等罪移送台灣台中地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。（編輯：張雅淨）1150611