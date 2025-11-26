男子毒駕闖進鐵軌爆胎卡住 造成早上台鐵班車延誤

男毒蟲開的轎車卡在鐵軌上，造成早上上班族、通勤族大延誤。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕／基隆報導

通緝犯持毒心虛逃逸，基隆警一分局員警迅速查緝到案。警一分局延平街派出所所長陳品碩、魏姓警員等人，二十六日凌晨一點左右執行轄區巡邏勤務，行經基市區精一路、龍安街口，發現一輛轎車停在路口，準備上前了解關心，但該車駕駛看見警察想要盤查，突然疾駛由龍安街九十六巷火車鐵軌，行駛往南站方向，隨後棄車逃逸。

警方在追緝的同時，立即通報鐵路局應變處理，由鐵路局派吊車前往移置排除，未危害公共安全。市警局員警持續調閱監視器及搜查，後在火車站南站廣場查獲逃逸駕駛，黃姓嫌犯逃逸過程受傷，通知消防隊救護，傷勢輕微無生命危險。

廣告 廣告

警方初步調查，三十三歲的黃姓男駕駛，有公共危險及偽造文書通緝身分，同時在轎車上查獲第二級毒品安非他命及依托咪酯煙彈等毒品，毒品部分警方將向上溯源，積極追查，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪偵辦。

由於轎車卡在鐵軌上，導致台鐵基隆七堵間，早上的上、下行列車都受到延誤至少二十分鐘以上，有學生高中段考學生遲到，上班族也表示，上班會遲到，十分緊張，許多通勤族湧入基隆城際轉運站，等待客運的民眾擠滿轉運站。國光客運與往台北的國道客運，都盡力在調車。

據通勤族表示，早上到了台鐵基隆站才知道火車延誤，上班肯定遲到，只好去轉搭客運，但到城際轉運站轉乘客運民眾，十分無奈，也是沒辦法的事。