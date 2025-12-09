男子水族館內抽菸！遭白鯨「噴水處罰」落湯雞畫面曝

國際中心／周孟漢報導



中國人的沒水準行為就連動物們都看不下去！近日中國某間水族館內，有位男子違規在水池旁邊抽菸，即便工作人員上前勸阻也沒將菸熄滅，沒想到下秒後方水池中的白鯨，竟直接往男子頭上「噴水」，當場將他的菸熄滅，並發出「喀～」的叫聲，彷彿在嘲諷，男子的糗樣也全被拍下。





中國男水族館內抽菸不聽勸！小白鯨火大「噴水處罰」當場濕透丟臉畫面曝

男子站白鯨展示池旁抽菸。（圖／翻攝Youtube頻道《DJ OzYBoY》）

根據中國媒體《紅星新聞》報導，事件疑似發生在中國大連某間水族館，1名身穿黑色外套的男子站白鯨展示池旁抽菸，下秒馬上就有位女工作人員上前制止，但男子依舊沒打算要把菸熄滅的意思，沒想到下秒後方一條名為「石榴」的白鯨，突然跳出水面朝男子噴出水柱，當場讓他成了落湯雞，之後還發出「喀～」的叫聲，彷彿在嘲諷男子。

廣告 廣告

中國男水族館內抽菸不聽勸！小白鯨火大「噴水處罰」當場濕透丟臉畫面曝

男子見到工作人員勸阻後依舊沒熄菸。（圖／翻攝Youtube頻道《DJ OzYBoY》）

中國男水族館內抽菸不聽勸！小白鯨火大「噴水處罰」當場濕透丟臉畫面曝

白鯨突然跳出水面朝男子噴出水柱。（圖／翻攝Youtube頻道《DJ OzYBoY》）

男子出糗的整段畫面也在網路上瘋傳，不少網友紛紛大讚這隻白鯨「幹得漂亮！」、「懂事鯨」、「它比這個室內吸煙的通人性」、「這人有病室內抽煙」，甚至有人稱「應頒發獎牌給白鯨」。不過，由於4月份時，大連也有一間水族館發出白鯨滅火的影片，當時有澄清說是演練，因此這段男子成落湯雞的片段也被不少人質疑刻意演出的畫面，但水族館尚未對此做出回應。

中國男水族館內抽菸不聽勸！小白鯨火大「噴水處罰」當場濕透丟臉畫面曝

男子成落湯雞的片段，被不少人質疑是刻意演出。（圖／翻攝Youtube頻道《DJ OzYBoY》）





《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：中國男水族館內抽菸不聽勸！小白鯨火大「噴水處罰」當場濕透丟臉畫面曝

更多民視新聞報導

日本7.5強震23傷！小粉紅竟酸「老天有眼」台人回嗆了

32歲男比賽「生吞10cm活蟑螂」！吃完倒地狂吐畫面曝

67歲老翁胃裡藏打火機！肚子爆痛取出後竟還能點火

