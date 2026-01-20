男子沒駕照還要買車 文正警阻詐卅五萬元
【民眾網許順德臺中報導】中市警二分局文正派出所日前成功攔阻一起結合愛情攻勢與假買賣車輛的詐騙案件，李姓男子在員警耐心勸說下及時醒悟，成功保住卅五萬元退休積蓄，恍然大悟的他向警方頻說謝謝。
一月十六日中午，文正派出所警員蔡宜軒、沈冠均接獲國泰世華銀行篤行分行通報，稱一名民眾欲提領卅五萬元，表示要購買二手車，惟對車輛細節說法前後不一，行員直覺有異，立即啟動「警銀聯防機制」請員警到場協助。
警方到場後確認提領人為五十四歲的李姓男子，他表示欲向一名認識多年的女性友人購買二手車，不過，員警深入關懷後發現「怪怪的」。
李男沒有汽車駕照，卻急著買車，且員警協助致電該名女性友人詢問車輛資訊時，對方僅願提供「車牌英文」，卻對其他訊息三緘其口，甚至開始閃避問題。
警方分析疑點，「不過戶、不給完整車牌、急著要錢」，這很可能是設計好的詐騙戲碼，李男半信半疑，因他與該名女性友人「認識超過兩年」，對方平日噓寒問暖、相約出遊，讓李男誤以為遇到真愛。
所幸在員警苦口婆心、逐一拆解詐騙手法後，李男恍然大悟驚覺自己差點為了「一輛看不到的車」，把辛苦累積的退休金白送給詐騙集團，當場向員警與行員道謝。
《圖說》警方向李男分析說明詐騙集團的套路與伎倆。（記者許順德翻攝）
