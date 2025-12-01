男子洗螃蟹「被扎到手」幾天後竟喪命！ 處理海鮮的致命雷區你知道嗎？

台灣人愛吃海鮮，不論螃蟹、蝦貝或各式魚類，從清蒸到快炒都很受歡迎。但料理海鮮時的細小傷口，其實可能隱藏致命風險！日前一名大陸男子在處理海鮮時被刺傷，起初不以為意，數天後卻突然離世，而背後的原因就是海洋中的「創傷弧菌」。

許多人習慣認為小傷口「沖一沖就好」，但海鮮體表及黏液中常帶有創傷弧菌、副溶血性弧菌等致病菌。這些「嗜鹽菌」一接觸開放性傷口，就可能快速繁殖並造成嚴重感染。其中最具危險性的「海洋創傷弧菌」常存在於貝類、蝦蟹表面，感染後可能出現快速紅腫、起水皰甚至組織壞死；若未及時治療，也可能因感染惡化導致敗血症，全球相關病例死亡率約9.1%至68.0%，不容忽視。

3方式降低感染風險

1. 戴手套處理海鮮：選擇防水、較厚的手套，避免皮膚直接接觸海鮮黏液，也能減少被殼刺或魚鱗刮傷的機會。

2. 工具分開使用：準備專用的海鮮砧板，避免與生肉、蔬果混用；處理前後以沸水燙洗刀具、剪刀，提高清潔效果。

3. 傷口立即處理：若不慎被刺傷，應立即從靠近心臟的一側往外擠出血水，並以流動清水沖洗至少15秒（切勿用鹽水）。之後使用碘伏或75%酒精消毒，止血後以創口貼覆蓋。

出現這些症狀須盡快就醫

如果傷口紅腫加劇、疼痛明顯，或本身有肝病、糖尿病等較高風險族群，即使傷口很小，也建議在24小時內就醫排查感染可能性。處理海鮮時的一點疏忽，可能讓原本的享受變成意外。記住：戴手套、保持器具清潔、傷口不輕忽，才能安心享受海鮮美味。

