男子海洋館偷抽菸 惹怒白鯨「躍出水面噴水」滅火 網讚：另類消防員

大陸中心／陳佳鈴報導

偷抽菸被發現後遭勸阻仍不理，池中的白鯨突然躍出水面朝男子噴水，手中的菸立刻被澆熄，民眾拍下影片上傳，立刻登上微博熱搜。(圖/翻攝微博)

大陸抽菸人口眾多，雖然有不少禁菸的區域但仍能見到不少民眾違規！近日，有民眾拍下，一名男子違規在海洋館內抽菸，雖館方立刻制止但男子仍不理，沒想到下一秒令人驚訝的劇情超展開，池中的白鯨提然跳出躍出水面噴水「滅火」，影片於12月8日晚迅速登上微博熱搜第一，引發兩岸網友熱烈討論。

影片中可見，該名身穿夾克的男子走到一座灰鯨雕塑旁，隨即掏出香菸點燃。館方工作人員發現後立即上前制止，但男子似乎並未聽從，仍以手勢比劃回應，疑似與工作人員爭辯。

就在僵持之際，池水中一頭白鯨突然慢慢浮出水面，接著對準男子噴出強勁水柱，直接將他嘴上的菸澆熄。男子被突如其來的水噴得措手不及，回頭望向池內時，白鯨還發出近似「警告」的叫聲，畫面逗趣立刻在網路上瘋傳。

影片曝光後迅速在網路引起熱烈討論，不少網友對白鯨的「正義一擊」大表讚賞，留言如：「這操作比消防還專業！」「連海豚都知道禁止吸菸，他怎麼不懂？」「大白太靈性了，該頒年度最佳勸導獎！」也有網友笑稱：「這男人白活了，海洋生物比他守規矩。」

