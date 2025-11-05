男子涉北市社子殺人案逃亡24年 判刑15年定讞

（中央社記者劉世怡台北5日電）陳姓男子於民國88年間因協商債務失敗，於北市社子地區教唆手下開槍，自己則持開山刀砍殺被害人致死，逃亡24年被逮。一二審均判處陳男15年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

根據歷審判決書，民國88年12月10日晚間7時許，陳男與被害人在台北市士林區社子一家卡拉OK店協商抵債，因談判破裂發生衝突。陳男掏出開山刀威嚇被害人，並指使手下開槍，被害人身中刀傷、槍傷倒地。

被害人送醫後，因右腹部槍傷及全身21處刀傷導致出血性休克，不治身亡。陳男案發後逃亡，經士林地檢署於89年發布通緝，直到113年才被警方逮捕。案經檢方起訴，適用國民法官參審。

廣告 廣告

一審士林地院國民法官法庭審理認定，陳男犯後否認犯行，但依相關證據等，認定陳男犯殺人罪，事證明確，且犯罪手段惡性重大、逃逸多年，未向被害人家屬道歉，也未曾進行和解或賠償，難認有悔意，判決15年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定原審判決並無違誤，仍判陳男15年徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1141105