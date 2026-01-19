男子涉槍殺後自撞被逮 南檢偵結起訴

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市60歲蔡姓男子與侯姓女子疑似有感情與金錢糾紛，涉嫌在去年9月約侯女見面後，在汽車內槍擊對方頭部致死，之後因服用安眠藥開車自撞電線桿被逮，南檢今天宣布偵結起訴。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸今天接受媒體聯訪表示，蔡男疑因與侯女有感情與金錢糾紛，兩人去年9月20日凌晨相約在嘉義市見面後，犯嫌涉在自用小客車內持槍射殺侯女。

李駿逸表示，犯嫌之後服用安眠藥，並駕車至台南市柳營區時自撞道路旁電線桿，全案遭警方查獲，檢察官隔天會同法醫相驗確認侯女死亡原因，並向台南地方法院聲請羈押蔡男獲准，檢察官經調查後，今年1月14日依槍砲、殺人等罪嫌提起公訴。（編輯：黃名璽）1150119