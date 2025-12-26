男子涉發表恐嚇言論 10萬元交保

北捷隨機攻擊事件後，一名吳姓男子涉嫌在社群平台發表恐嚇公眾言論；屏東地檢署昨（二十六）日訊問後，依刑法恐嚇公眾等罪嫌，諭知吳男新臺幣十萬元交保，限制住居，定期向指定之派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。

屏東地檢署指出，該署防範恐怖攻擊應變小組日前獲報，這名吳姓成年男子涉嫌在Threads社群平台發表恐嚇公眾言論，立即指派專責檢察官指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、屏東縣警察局刑事警察大隊等單位從速偵辦。

廣告 廣告

屏檢調查，吳男於十二月二十日凌晨一時許，在其屏東縣住處，經由網際網路設備，登入Threads社群平台，發表內容含有「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，以此等加害生命、身體之事恐嚇公眾；專案小組經連日蒐證與清查、過濾相關事證後，二十五日將吳男拘提到案。

檢察官昨日訊問後，認吳男涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，諭知十萬元交保，限制住居，定期向指定之派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。

屏檢強調，防範恐怖攻擊應變小組對於發表恐嚇公眾言論情事，力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證之訊息，共同守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。