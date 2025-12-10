男子深夜拿遺照撒冥紙嚇壞大學生 辯稱是在提醒慢慢騎被法官打槍

林男鬼月招魂式撒冥紙夜嚇聯大生，最終遭裁罰3000元。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗市1名48歲林姓男子，九月鬼月深夜在聯大路上上演「真實版靈異場景」他手持已往生多年的哥哥遺照，並撿起路邊樹枝，一邊站在車道中央、一邊朝來往機車撒冥紙，行為宛如招魂儀式，不少夜歸的國立聯合大學學生被嚇得驚叫連連，甚至在網路號召其他同學準備上前理論。所幸警方迅速到場，才避免民眾與男子發生更大的衝突。

根據調查，林男擁有竊盜、毒品前科，亦為警方列管的毒品人口，警方研判他疑似因長期吸毒導致幻覺、幻聽，才會在農曆7月深夜突然帶著十多年前去世兄長的遺照外出，又邊揮動樹枝邊撒冥紙，行為不但怪異，也讓無辜經過的學生們誤以為碰上靈異事件，雖然林男家屬並未提供任何精神疾病就醫紀錄，他也沒有殘障手冊，但警方仍依法將他依社會秩序維護法送辦。

事後在法庭審理中，林男辯稱自己只是「善意提醒學生騎車不要太快」，並無嚇人或攻擊他人的意圖法官調閱行車紀錄器畫面後指出，林男不但站在車道內側，甚至逼得機車騎士必須繞行、減速或改道，其怪異舉動已造成明顯的行車干擾與心理驚嚇，法官認為，若林男真的想提醒大家減速，完全可以使用布條、警示牌等正常方式，無須以深夜持遺照、撒冥紙的「極端手段」製造恐慌。

最終，法官依《社會秩序維護法》第68條第2款「藉端滋擾公眾得出入之場所」判決林男裁罰3000元。此案也讓不少學生直呼：「遇到這種才真的會騎到飛快！」而警方也呼籲民眾，如遇到類似脫序行為，應立即通報警方處理，避免自行介入造成危險。

