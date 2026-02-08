男子清晨街頭拒檢又狂飆 大安警力攔阻查毒送辦

圖說：發言人臺北市大安分局和平東路派出所長楊開琮。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近期新任首長履新後，大安分局隨即掌握轄區治安狀況，展現維護治安工作無蜜月期，而適逢農曆年節及寒假期間，透過高密度及主動式查察，針對深夜時段毒（酒）駕等情事打擊犯罪，維護治安。

日前清晨，和平東路派出所員警李明元、顏啟宸擔服勤務，發現一輛小貨車有交通違規之情事，遂上前示意該車停靠受檢，不料駕駛之蘇姓男子拒絕配合，竟加速逃逸，沿途闖越數個路口紅燈逃逸，最終通報線上同仁攔截圍捕，成功攔停該車並將其強制離車受檢。

廣告 廣告

員警於車內當場查獲安非他命毒品及毒品施用工具等證物，另現場實施毒品唾液篩檢呈陽性反應，當場製單舉發扣車，並就其危險駕車行為一併舉發，全案依違反毒品危害防制條例及涉嫌公共危險罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，毒品係具有高度成癮性，不僅嚴重戕害身心健康，更常衍生危險駕車，對於公共安全危害甚鉅，警方對於毒品犯罪一向秉持「零容忍」，絕不延宕，將持續強化巡邏與查緝作為，全力阻斷毒品流通，守護市民安全。