男子溺亡被擺「睡姿」躺三天 家屬崩潰：屍體已腐爛

監視器畫面顯示，死者於9月4日由兩名男子騎車載回家，當時已無行動跡象。（圖／翻攝自彭湃新聞）

大陸四川省自貢市富順縣發生一起疑點重重的溺水事件。一名男子疑似於水庫溺亡後，同行的兩名村民未報警也未告知家屬，竟將遺體運回其家中並擺成「睡覺」姿勢，致使家人三天後才發現親人已離世，當時屍體已嚴重腐敗，引發社會關注與法律爭議。

四川自貢市富順縣傳出一名男子遭同伴運回家中擺成睡姿，三日後才被發現已溺亡。（圖／翻攝自荔枝新聞）

根據《荔枝新聞》報導，死者姐姐小荷（化名）指出，弟弟於9月7日被發現陳屍在家中，家屬事後調閱監視器畫面，才發現弟弟早在9月4日即由兩名同村男子騎車帶回。畫面顯示，弟弟坐於機車中間，頭部被後座男子以手撐住，其後便未再離家，而同行兩人卻未向任何家屬透露實情，甚至經過死者祖母與外婆面前也未提及。

廣告 廣告

警方調查後認定該案為意外溺水，排除刑事案件，並未立案調查。同行男子小陶（化名）接受採訪時坦承，當日因天氣炎熱，他提議至水庫游泳。死者第一個下水，游出一圈後即下沉，撈起時已無生命跡象。因驚慌失措，他與侄子選擇將遺體運返家中，未報警或通報醫療單位。他表示已私下支付8萬元協助處理喪葬事宜，若家屬有進一步索賠，可透過法律途徑主張。

事件發酵後，許多網友與法律專業人士質疑，同行者未履行報案與告知義務，是否構成刑責。北京京谷律師事務所律師李長青表示，在警方認定非刑案的前提下，雖然行為不合常理，但兩人未必須負刑事責任。另一位律師晉虤則指出，現行法律並未對意外事故中的最後救助人設定強制義務，但該行為已可能侵害家屬人格權與情感權益，產生民事層面上的撫慰金賠償責任。

此外，針對「隱匿屍體」是否觸犯刑法的爭議，北京法律界普遍認為難以適用「侮辱屍體罪」或「故意毀壞屍體罪」。根據刑法條文，此類罪名需證明主觀上有羞辱或傷害屍體尊嚴之故意，但若行為人僅為逃避責任、企圖掩蓋事實，難以構成該罪。

多位法律人士表示，該事件凸顯道德與法律之間的鴻溝。雖刑法難以處罰其行為，但從民事觀點出發，兩名同行者未履行基本告知與通報義務，導致家屬錯過最後相見與妥善處理喪事之時機，造成重大精神傷害。家屬可依法提起民事訴訟，主張更高金額之精神損害賠償。

事件持續發酵，外界關注焦點除落在兩人是否應承擔更多法律責任外，也反映出當社會與法律對「人性底線」未形成共識時，傷害往往早已超出法條能處理的範圍。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

是它惹禍1／保戶聽醫生花近4萬半月板軟骨癒合粉劑 薰衣草實支實付拒賠

乞丐超人崩潰「65折不見了」？7-11曝真相 4大超商回應一次看

是它惹禍2／實支實付可以全理賠醫材費？ 保險公司常拿「這點」卡保戶