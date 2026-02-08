男子為躲警！路中跳車「跳下關渡橋」 仍遭逮

男子從車道衝出來跨越護欄逃逸。（圖／東森新聞）





今天（8號）上午9點多，新北淡水警方要攔查一輛違規變換車道的汽車，跟到關渡橋上，看到坐副駕駛座的乘客突然跳車，還跨越護欄逃逸，警方立刻追緝逮人，原來嫌犯是50歲鄭姓男子涉嫌妨害秩序案件遭到拘提，但他以為自己被通緝了，才會不要命闖車道狂逃。

新北關渡大橋八里端，民眾直擊一名男子從車道衝出來，跨越護欄奮身一跳，人就消失在鏡頭前，民眾嚇壞這是跳橋嗎，原來只是錯位。

當時車輛沒有打方向燈被警方盯上，就在車子要上關渡大橋的時候，副駕駛座一名男子他突然跨越了護欄，這讓後方民眾還以為他跳橋了，但實際上他是穿越一旁的草皮邊坡，一路往自行車道逃逸。

男子跨越護欄後，警方立刻追上去，他躲在草叢內，還是被員警發現。員警vs.跨越護欄男子：「跑什麼啦，欸過來，你跑什麼，你跑什麼，你怎樣。」

他到底為什麼要跑，男子以為他自己是通緝犯，看到員警在追，一時心虛。員警vs.跨越護欄男子：「不是啊，你哪有通啊，（我通緝的啊），你沒通啦，（我...我沒有通緝？），搞什麼東西啊跑勒。」

不過他對自己有誤會，他只是涉嫌妨害秩序，警方通知他到案說明，他遲遲沒有到，因此覺得自己被通緝了，他本來就是淡水人，才會知道護欄旁是草地邊坡，他跨越護欄的地點就在機車道旁邊，穿越草皮邊坡緊接自行車道，就能一路到關渡大橋，當時開車同夥經過路口刻意放慢車速，讓男子下車，他不顧生命危險，一路狂奔，差點撞到機車還有轎車，人再迅速逃離現場，到最終還是落網。

淡水分局竹圍所副所長許家源：「該名男子是士林地方法院，發查妨害秩序的嫌疑人，副駕駛男子突然自行下車逃逸，員警立即徒步追緝，並於關渡橋自行車引道，將其查獲逮捕。」

究竟他涉嫌妨害秩序，是聚眾鬥毆，還是另有隱情，儘管他跳車又跨越護欄，該交代的，也還是得乖乖坦白。

