男子無照駕駛又拒攔查逃逸 多項違規警依法究辦

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內警分局阿蓮分駐所昨(22日)晚在省道台28線、39線附近路口執行取締酒駕勤務時，1部轎車於路檢點前緊急迴轉規避攔查，員警尾隨蒐證，轎車於台28線阿蓮玄中路口遇停等紅燈時，員警下車持槍警戒並喝令停車，但駕駛孫男仍拒絕受檢並加速逃逸，最後循線查訪到孫男，依無照駕駛等多項違規依法究辦。

湖內警分局表示，孫男規避攔查，警方一路尾隨蒐證，於台28線阿蓮玄中路口遇停等紅燈時，2名員警下車持槍警戒並喝令停車，但孫男仍拒檢，並往路竹交流道方向逃逸，員警基於安全考量停止追緝。

事後警方循線查訪車主後，通知駕駛孫男(24歲)到案，孫男坦承因無照駕駛、擔心遭開單而心虛逃逸，警方依規定舉發其行經酒測稽查點拒檢逃逸、駛出邊線、未依規定使用方向燈及5年內二度以上無照駕駛等多項違規，依法究辦。

