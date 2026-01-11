男子狂打1188通110報案專線 法院裁罰1萬2千元

北地院認定葉男無故撥打警察機關報案專線，且經勸阻不聽，裁罰1萬2千元。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名葉姓男子去年7月11至同年9月13日共計65天內，撥打1188通報案電話。撥打期間經警方勸阻後，葉男仍不收斂繼續撥打。台北市警信義分局認定葉男涉犯社會秩序維護法，依法將他移送台北地方法院。台北地院認定葉男無故撥打警察機關報案專線，且經勸阻不聽，裁罰1萬2千元。

台北市警信義分局移送書中指出，葉男於案發期間，多次利用手機，無故撥打台北市警察局110緊急報案專線多達1188通，曾通知他到案說明，但對方卻未出現，認定他觸犯依社會秩序維護法第85條第4款規定，依法移送台北地院進行裁處。

法官依照警方提供的資料、報案紀錄及葉男的通話紀錄，認定葉男無故撥打警察機關報案專線，經勸阻仍持續撥打；且葉男先前已有類似違序行為，故依違反社維法裁定處罰鍰最高的1萬2千元。

