男子獨攀基隆龍門谷 失足摔落邊坡受困2天獲救

（中央社記者沈如峰基隆13日電）林姓男子11日獨自攀爬基隆市龍門谷時，不慎失足摔落陡峭邊坡下方約20公尺深處，無法透過手機向外求援，所幸路過山友今天聽到求救聲報警，警消隨後將林男救起送醫。

基隆市消防局今天清晨6時34分接獲警方通報，有山友行經東勢坑產業道路（龍門谷）時，聽到微弱求救聲，疑有人受困邊坡底部。消防局派遣人車前往救援。

消防局表示，消防隊員趕抵發現，來自台北市46歲林姓男子受困在坡度約70度、約20公尺深的邊坡下方；經動員多名救難人員利用繩索等工具，花了1小時才將林男從受困處搬運上來。

林男獲救時，意識清楚，暫時沒有生命危險，並告訴救難人員他2天前獨自到龍門谷爬山，不慎失足摔落邊坡，已2天沒有水喝，也沒東西吃；摔落時，隨身背包內手機也摔出去，無法透過手機打電話向外界求助。（編輯：李錫璋）1141213