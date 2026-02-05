男子用餐卻慘遭利刃刺傷 警方翌日將逞凶嫌犯逮獲

%E7%94%B7%E5%AD%90%E7%94%A8%E9%A4%90%E5%8D%BB%E6%85%98%E9%81%AD%E5%88%A9%E5%88%83%E5%88%BA%E5%82%B7%E8%AD%A6%E6%96%B9%E7%BF%8C%E6%97%A5%E5%B0%87%E9%80%9E%E5%87%B6%E5%AB%8C%E7%8A%AF%E9%80%AE%E7%8D%B2

【民眾網許順德臺中報導】林姓男子四日晚間於中市北區一間小吃店用餐，突持剪刀朝另名劉姓顧客攻擊，造成劉男右肩受傷送醫，警方在五日凌晨將林男查緝到案；林母向警方表示，林男精神狀況不佳，有就醫紀錄，警訊後依傷害、恐嚇公眾罪嫌移送臺中地檢署偵辦。

警方調查，林姓男子（五十歲）精神狀況不佳，四日晚間七時許與母親在北區漢口路三段一間小吃店用餐，當時劉姓男子與其女性友人也在店內用餐，雙方並無交談。

當劉男起身穿外套時，疑突觸動林男神經，林男冷不防地持隨身攜帶類似剪刀的利刃，朝劉男攻擊，案發後，店家趕緊通報警消到場，劉男右肩近鎖骨遭刺傷，送醫時意識清楚，所幸無生命危險。

逞凶的林男案發後揚長逃逸，警二分局火速成立專案小組偵辦，五日凌晨二時許，於北區林男住處將他查緝到案；由於林男在警訊時前言不對後語、答非所問，犯案用的利刃也被棄置尚未查獲，警訊後依傷害及恐嚇公眾罪嫌送辦。

分局長鍾承志表示，對於任何暴力不法行為，警方絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現警方打擊犯罪的決心與行動力。

《圖說》立人派出所長江振堅說明案發及偵辦過程。（記者許順德翻攝）