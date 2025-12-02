男子用Google街景「獵牌」 橫掃406面路牌變賣換錢遭逮

屏東男竟用 Google 街景「挑標誌」，跨縣狂偷406面交通牌變賣遭判刑。（圖 ／翻攝畫面）

嘉義山區近日爆出一起離奇竊案，1名來自屏東的男子明明（化名），竟靠著 Google 街景當成「犯案導航」，鎖定偏僻山區道路，一路北上專偷交通標誌與反光導引牌。警方追查後發現，他短短不到兩個月內，竟橫掃多達 406 面道路標誌，幾乎把整條山路「洗牌」，規模之大令工程單位及警方震驚不已。

根據判決內容，2024 年 10 月間明明開著自小客車前往嘉義大埔鄉台 3 線 305 至 341 公里路段，並使用電動板手迅速拆卸雲嘉南養護工程分局管理的「輔 2 交通標誌」共 30 面。取得「成功經驗」後，接著在 10 月初至 11 月間多次回到大埔鄉各條鄉道及白馬亭產業道路，以相同手法偷走鄉公所設置的交通標誌、反光導引指示牌，共計 224 面。

不僅如此，他還把犯案地圖擴大到嘉義番路鄉與中埔鄉。11 月間，他前往嘉 131-1 線、草山村等地再偷走 45 面路牌。接著又在中埔鄉偷走 40 面，最後於番路鄉公興村腦寮段一次帶走 67 面，偷完立即駕車離開，動作俐落宛如「專業拆牌工」。

工程包商察覺路牌大量失蹤，立刻向警方報案。警方清查後發現山區道路監視器少得可憐，只能靠比對上百輛可疑車輛，經連日追查，終於鎖定阿財涉有重嫌，並於 12 月 10 日在屏東九如鄉一處民宅逮捕他，現場還起獲大批失竊標誌與犯案工具。

面對警方，明明坦承因缺錢才鋌而走險，還透露是「先用 Google 街景找偏僻地點，下手後再送到回收場變賣」。手法可說是科技犯案的新奇案例，嘉義地院審理後認為，阿財具備工作能力卻選擇偷竊，長期侵害公共財物，不但造成道路安全疑慮，更破壞社會秩序。考量他犯後始終坦承、尚未與受害單位和解，以及其經濟與智識狀況等因素，最終依攜帶兇器竊盜罪判處 1 年 10 月，全案可上訴。

