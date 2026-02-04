男子當女兒面譙妻「不如妓女、爛雞巴」 拘役40日

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗張姓男子在法院核發家暴保護令期間，竟在住處當著女兒的面，辱罵妻子「不如妓女」、「爛貨」等粗鄙的語言。苗栗地院法官近期審理後，依違反保護令罪判處張男拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，法院曾於去年7月核發民事通常保護令，禁止張男對妻子及女兒實施身體或精神上的不法侵害。張男之後也知悉保護令內容，但張男於去年11月某日晚間，對妻子出言辱罵，甚至對未成年女兒說「長大後不要像妳媽那樣不要臉、髒、爛貨」等。

法官認為，張男使用的詞彙已非單純的「騷擾」，足以使被害人在精神、心理上感到極度痛苦難堪，屬於精神上的不法侵害，且若非親身經歷，張妻實難憑空杜撰出如此粗俗、不雅且帶有侮辱性的言詞加諸於己。

法官審酌張男明知法院已核發保護令，卻仍漠視法治，對配偶惡言相向，造成受害者精神受創，實屬不該。考量其犯後態度、智識程度及經濟狀況後，依違反保護令罪，判處張男拘役40日，如易科罰金以1000元折算1日。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

