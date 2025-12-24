男子疑債務糾紛吃火鍋遭砍傷 新北警逮5嫌送辦

（中央社記者曹亞沿新北24日電）新北市永和區一群男子22日晚間持刀、球棒闖入火鍋店，1名客人身中8刀緊急送醫獲救。警方循線逮捕5人，主嫌稱因債務糾紛犯案，警詢後依殺人未遂等罪移送新北地檢署偵辦。

永和警分局今天指出，22日晚間9時許獲報，永和區一間火鍋店遭4名男子持球棒、刀具闖入，砍傷店內1名客人。犯嫌作案後逃離現場，員警到場後為受傷男子止血，並通報119送醫。傷者為33歲王姓男子，當時身中7、8刀，雙臂、腿部都遭砍傷，緊急送往雙和醫院急救後，目前生命跡象穩定。

警方隨即報請新北地檢署指揮並與新北市刑事警察大隊共組專案小組，擴大調閱周邊監視器以車追人，23日凌晨2時在林口區查獲涉案26歲陳姓男子，後續再拘捕犯嫌李姓男子等3人到案，並於昨晚7時許在淡水區逮捕主嫌27歲王姓男子。

犯嫌供稱，作案的刀具已丟棄河堤，警方查扣球棒1支。據了解，王男為詐欺通緝犯，身上背有8條通緝，宣稱與傷者有債務糾紛，但詳細犯案原因仍待釐清。全案詢後依殺人未遂、妨害秩序等罪移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1141224