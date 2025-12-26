男子疑恐慌症發作 北門站乘客驚逃！北捷：失物招領7天

台北捷運北門站25日傍晚有民眾情緒失控，拿雨傘狂敲玻璃，嚇得乘客狂奔，匆忙中遺留飲料、雨傘等物，站務人員忙著收拾。threads@seahorseandcat授權提供、翻攝台北旅遊網



台北捷運25日晚上8點半又發生騷動事件，行經北門站列車上一名男子咆哮敲打，乘客如喪屍驚慌逃跑，車廂內一片狼籍。警方調查，一對母子搭車時，40多歲的兒子疑因碰撞恐慌症發作，情緒激動下拿傘敲打玻璃，驚動乘客。北捷也說明，後續旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。

北捷公司表示，25日晚間約20時32分，松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前旅客按壓對講機反映有旅客爭執。行控立即通知110、119及捷警。

台北捷運北門站25日傍晚有民眾情緒失控，拿雨傘狂敲玻璃，嚇得乘客狂奔，匆忙中遺留一地物品，站務人員急忙收拾。threads@ying114_、@seahorseandcat授權提供

北捷公司說明，一名男性與同行母親於北門站下車，母親向趕至月台的站長表示，因其子遭其他旅客不慎碰撞，因而情緒激動，突發性恐慌症狀導致行為，並無惡意攻擊他人的意圖。

北捷公司指出，行控中心確認原因後，立即請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理，情況迅速獲得控制，整體列車營運未受到影響。至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領7天。

北捷公司呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，本公司獲報後將儘速派員前往處理。

北捷發生男子失控事件，乘客當場驚嚇逃離，急忙中在車廂留下飲料等物。threads@chi_shang1119授權提供

網友上車後，看到車廂內遺留行李箱等物品。threads@pt61531授權提供

