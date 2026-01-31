男子疑持手機偷拍女子 高雄影城外遭人壓制報警

〔記者許麗娟／高雄報導〕有女性民眾昨(30)日晚上到高雄環球影城看電影，散場時疑遭陌生男子持手機偷拍，路人見狀協助將疑似偷拍的蔡男(46歲)壓制並報案，警方到場發現蔡男手機內確實有拍到被害人連同胸部、臀部等照片，將依涉嫌性騷擾防治法及妨害秘密罪送辦。

苓雅分局福德二路所指出，昨晚約11點接獲通報民眾遭偷拍，警方立即趕抵現場。經瞭解，被害女子於觀看電影結束後，搭乘電梯離場時，發現蔡男有持手機偷拍行為，遂立即阻止並報案請求警方到場協助。

廣告 廣告

據了解，被害女子當晚與女性友人一同前往影城看電影，散場時，發現蔡男持手機對其偷拍，當場大喊嚇阻，現場其他路人見狀協助將蔡男壓制在地，並報警等候員警前來處理。

員警到場確認蔡男手機內有拍攝到被害人胸部、臀部等照片，當場將蔡男帶回偵辦，警詢後，依涉嫌性騷擾防治法及妨害秘密罪，移請地檢署偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

台中31歲媽攜2幼子輕生 3歲、8歲童送醫搶救不治

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

