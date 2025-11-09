男子疑毒駕拒檢衝撞員警逃逸 高雄警跨縣市人毒俱獲

（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄黃姓男子今天凌晨駕車拒檢，還衝撞警車、員警逃逸，造成1警擦挫傷；警方中午11時許在台南永康區逮捕黃男、起獲毒品愷他命，全案依公共危險等罪嫌移送高雄地檢。

高雄市警察局新興分局巡邏警組凌晨3時25分執行勤務時，在明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑；員警接近盤查時發現車上散發濃厚毒品氣味，僅有副駕駛座17歲少年下車受檢。

車上35歲黃姓駕駛表面假意配合，實則發動車輛拒檢逃逸，撞擊警方巡邏車後又衝撞執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，1名員警左手前臂擦挫傷，經送醫縫合後傷勢無大礙。

為制止駕駛持續衝撞危害，員警當場朝車輛左側前、後輪射擊6發子彈，但仍被趁隙加速逃逸，副駕駛17歲少年則由警方留置現場，並帶返派出所詢問。

警方協同台南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊、保大特勤中隊跨區合作，展現科技偵查與跨縣市協作高度效率，案發後迅速鎖定黃嫌逃往台南永康區藏匿之處，並於中午11時35分圍捕黃男；至於黃男是否涉毒駕，仍須帶返警局後鑑驗。

新興分局重申，將持續運用最先進科技偵查與團隊合作，誓言將所有心存僥倖歹徒一網打盡，堅定維護社會治安。（編輯：陳仁華）1141109