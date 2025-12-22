男子發文稱要炸小港機場落網 陳其邁對恐嚇文說重話了

蘇姓男子在社群貼文稱要炸小港機場，下午遭到警方拘提到案。（圖：航警局高雄分局提供）

台北12月19日發生無差別攻擊事件之後，陸續有民眾在網路上發文要在捷運站和火車站放置炸彈；一名蘇姓男子昨天在社群媒體發文，自稱「張文、鄭捷等人都是我成立的專案小組」，還點名高雄小港機場和鳳山新城；警方下午循線將蘇姓男子拘提到案。高雄市長陳其邁今天（22日）表示，為了確保過年期間各種活動的安全，高雄市明天將舉辦各項兵棋推演，29日進行實兵演練。

航警局高雄分局22日清晨6點接獲報案，有人在臉書散播恐嚇機場和車站的言論，聲稱要在跨年夜幹大事，還說還沒有完成炸小港機場的任務也應該行動了，後來又說改地點，改鳳山行動，並點名鳳山新城。

航警局高雄分局接獲報案後和高雄市刑大以及鳳山分局共組專案小組偵辦，經追查臉書貼文來源，鎖定本國籍、住在高雄市鳳山區、30多歲的蘇姓男子涉有重嫌，下午1點多將他拘提到案，警方說，蘇姓男子偵訊時坦承發布貼文，但辯稱，並沒有真的要攻擊小港機場或其他地方的意思，警方也沒有在他的住處發現可疑危險物品，偵訊後依違反恐嚇公眾罪及民用航空法等罪嫌移送檢方偵辦。

高雄市長陳其邁今天出席活動受訪表示，若有不當危及公共安全的行為，一定用優勢警力排除。（圖：溫蘭魁攝）

對於這幾天陸續有民眾在網路社群張貼恐嚇文，高雄市長陳其邁也說重話了：「我也要求警方在年末必須提高維安強度，也必須強力地掃蕩非法。如果有涉及到維安，不管在社群媒體的恐嚇，或是所謂這種不當危及公共安全的行為，一定用優勢的警力全力排除。」（溫蘭魁報導）