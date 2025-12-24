男子發表恐嚇言論「裁定責付看管」 掀各界討論

台北市 / 綜合報導

台北市一名34歲的林姓男子，涉嫌從112年開始，多次在網路平台張貼恐嚇言論。檢警22日晚間將他拘提到案並聲押，但法院審理後，認為他再犯率低，改以責付方式替代羈押。而隨機攻擊案後，類似案件不少，包括男子揚言炸小港機場，以及台中女警涉恐嚇言論，最後都被羈押，這回男子沒被押，檢方也正研議是否抗告。

身穿灰色大外套，被調查局人員帶下車，男子因為網路貼文，涉嫌恐嚇公眾，被檢方聲請羈押，法院漏夜開庭，裁定男子免押責付家人看管，34歲的林姓男子，從112年8月開始，就開始在PTT發表恐嚇言論，近期遭檢警逮捕聲押，但法院審理後，認為他再犯率低，改以責付方式替代羈押。

據了解男子家境優渥，家中經營草莓園，平常在家工作鮮少出門，不常參與社交活動，在網路上尋求認同感，卻觸碰法律紅線，但檢警拘提法院卻沒押，難免也會讓民眾擔心。

律師李育昇(非當事律師)：「法官認為有法定的羈押事由，但與其他的案件的不同在於，法官認為嫌犯已經知道這種行為的嚴重性，再犯的可能性已經降低。」

日前高雄有男子，揚言攻擊小港機場，台中也有女警發表恐嚇言論，兩人都被羈押，隨機攻擊案後，出現模仿效應風聲鶴唳，檢警成立專案小組，要遏止類似行為。

