男子突閃念想走完白沙屯！回家驚「姊姊罹癌」 夢神秘長袍女報喜訊

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男信徒透露自己一段與長袍女子的經歷，成為自己往後走下去的動力。圖／呂健豪攝影

媽祖慈悲！一名男信徒在《白沙屯媽祖網路電視台》透露自己參加遶境，是源於一個突然的念頭，而之後親屬罹癌需要配對，又夢見一名神秘長袍女子恭喜他「配對成功」。這段神奇的經歷，讓他認為參與進香像是一個任務，今年再走是為了還願。

男子表示，他腦海在某個上班日閃過一個念頭要「白沙屯媽祖遶境」，當下也順從這個想法參加。他事後回家不久，姊姊就罹患淋巴性血癌，家人正不知所措時，醫生提醒兄弟姊妹可以做配對，他便立刻答應。

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在等候配對結果時，男子睡覺時一名身形模糊、穿著長袍的神祕女子出現在他夢中，並向男子說道「恭喜你，你跟你姊姊配對成功」，當下便被驚醒，覺得冥冥之中都有安排。

他最後感性地說，這段經歷讓他覺得，參加白沙屯媽祖遶境更像是一個任務，今年參加是為了還願，也產生未來繼續走下去的動力，是人生中別具意義的行動。



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