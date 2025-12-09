男子竟開運轉中烘乾機「丟垃圾」！白襪全毀 顧客崩潰

新北市一家自助洗烘衣店驚傳惡意破壞事件！一名男子竟在烘乾機運轉時打開機門，丟入檳榔渣、飲料杯與菸蒂等垃圾，導致受害民眾的80多隻白襪染上咖啡色污漬，10多件褲子及外套也遭殃。店家林富山表示，開業近30年來首次遇到此情況，考慮未來全面更換為「洗脫烘一體機」，避免中途遭人開啟。專家提醒，此類蓄意破壞行為可能觸犯「刑法毀損罪」，呼籲民眾應有公德心，別讓洗衣變毀衣！

男子將檳榔渣、菸蒂以及飲料杯丟入烘衣機，導致民眾的衣物幾乎全毀。（圖／業者提供）

事件發生在晚上8點56分，受害民眾將80多隻襪子、10多件褲子以及衣服外套放入烘乾機，預計烘衣一小時。然而在9點38分時，有人打開了正在運轉的烘乾機，將垃圾丟入。當事民眾回來查看時，赫然發現衣物已被污損，白襪染上咖啡色污漬，仔細檢查後更發現機內有檳榔渣、飲料杯封膜和菸蒂等雜物。

受害民眾表示，衣物都髒掉，其中白襪更是全毀。（圖／民眾提供）

自助洗衣店老闆林富山對此事感到相當無奈，他強調這是將近30年來第一次發生這種狀況。他解釋，洗衣機因內有水而設計有門鎖功能，使用中無法打開，但烘乾機則可以隨時開啟檢查。林富山表示未來考慮全面更換為洗脫烘機型，不僅能一次完成洗衣程序，內槽乾淨，且運轉中無法暫停開啟，可有效防止偷竊和亂丟垃圾的情況。

其他使用民眾坦言，也會擔憂自己的衣物也被亂丟垃圾。（圖／TVBS）

新北三重分局光明所巡佐余佳福表示，警方已立即調閱店內監視器影像釐清案情，並將查緝犯嫌通知到案，全案依法究辦。律師謝孟高指出，若該名民眾是蓄意投入垃圾導致設備損害，還會牽涉到刑法毀損罪的問題。

烘乾機因為設計關係，即使在運轉中也可以直接打開，隨時確認衣物乾的程度。（圖／TVBS）

雖然店家表示不會額外追究責任，但呼籲大家應有公德心。對受害民眾而言，衣物不只白洗，還直接毀損，不論對方是惡作劇或慣犯，都應負起賠償責任。其他使用自助洗衣店的民眾也表示擔憂，認為要守在現場看管衣物確實困難，因為多數人是因為家中無法曬衣才會使用這類服務。

