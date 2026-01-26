男子約會看電影一句話惹怒她 遭提告判刑上訴逆轉改判無罪
台北市一名男子透過交友軟體結識A女，相約一起去看電影，豈料事後遭到A女指控強行觸摸她的私處，一審遭判刑。男子不甘上訴後，案情出現逆轉，A女甚至是主動約戰的那一方，高院最後撤銷原判決，改判男子無罪。
根據判決書記載，男子在2024年透過交友軟體，邀約A女一同前往西門町某MTV看電影。兩人在過程中有擁抱、親吻等行為，男子一時上頭想進一步撫摸胸部，但摸到腹部時就被A女制止，問男子「你是想跟我談戀愛還是想要玩玩就好？」他回應「想談戀愛」，不料A女聽到就生氣地想離開。男子見狀拉住她的手勸她看完再走，之後再陪A女到劍潭站搭車回家。男子事後因為拉人的手勁大，傳訊向A女道歉。男子沒想到被A女提告，指控他強行把手放在她的隱私部位無法掙脫，一審遭判10個月徒刑。
男子不服判決提出上訴，主張是A女主動提議發生性行為，因為他想談戀愛讓對方不開心，才導致這起案件。高院法官審理時發現，A女事後與男子提及這件事時說，「奇怪為什麼你不跟我玩玩」、「玩玩聖體（指性行為）不虧」、「第一天就問你要不要跟我做愛，然後你拒絕我說要跟我談戀愛，現在又跟我說可以跟我做愛」等語，A女也坦承這份對話，還在事後對男子接吻技巧有所討論。
綜合各項事證，高院法官認為，兩人在約會過程中，確實對交往一事的意見不合，導致A女生氣的情況發生，最終認定案件除了A女的控訴外，無其他補強證據足以證明男子強制猥褻，撤銷原判決，改判男子無罪。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
