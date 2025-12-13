男子組詐騙集團哄騙女網友深陷溫柔鄉 被逮判刑

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有詐欺前科的林姓男子租用苗栗縣竹南鎮大埔里一處套房，找來另2名男子加入，由林男發起詐騙集團，透過戀愛交友軟體認識女性，等受害女子充滿幻想、陷入戀愛陷阱後，再以投資虛擬貨幣為由要求受害女子匯款，共3名女子受騙，匯出約130多萬元。苗栗地院法官近期審理後，依發起犯罪組織罪，判處林男有期徒刑2年8個月；又依犯三人以上共同詐欺取財罪共2案，各判處林男有期徒刑2年、期徒刑2年2個月。

林男先在竹南鎮大埔里租用套房作為據點，並吸收其他成員後，透過戀愛交友軟體尋找下手目標，至少3名女子受戀愛交友伎倆所騙，誤以為遇到真命天子，在林男等人哄騙下，3名受害女子投資並不熟悉的虛擬貨幣，3名被害人共匯出130多萬。

林男被捕後稱，其犯罪所得為買賣虛擬貨幣後價差，價差再扣除成員所得10％，他最後抽取20％作為報酬共20132元。

苗栗地院法官審理後，認為林男曾因詐欺案件被處有期徒刑，但林男卻不思悔改再犯；但法官考量林男均坦白犯行，犯後態度尚可，分別依發起犯罪組織罪、3人共同詐欺取財罪、3人共同詐欺取財罪各判處有期徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

