男子網路發表恐嚇言論 北檢起訴求重刑

（中央社記者林長順台北31日電）北市隨機攻擊事件後，林姓男子在臉書留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦」等言論，台北地檢署今天依恐嚇公眾等罪起訴林男，並請法院從重量刑。

北檢今天發布新聞稿表示，林男明知於12月19日晚間另有凶嫌在台北捷運台北車站及中山區南西商圈丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，竟仍於同日晚間10時許，在別人的臉書留言區，張貼「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「這只是開始，你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論。

北檢獲報後，隨即指派署內「防範危害公眾攻擊應變小組」檢察官劉星汝指揮台北市刑警大隊偵辦，並於12月29日拘提林男到案，查扣相關事證，釐清案情。檢察官今天依恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪嫌起訴林男。

北檢表示，審酌林男為具成熟智識的成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人苦難，而使用網際網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論的人群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請法院從重量刑，以示警懲。

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。（編輯：李淑華）1141231