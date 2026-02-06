男子網路PO文「斬首賴清德」 北檢起訴求重刑

台北地檢署。呂志明攝



42歲許姓男子因不滿罷免行動及兩岸局勢，於去年3月間在社群平台Threads上多次發表涉及「斬首賴清德」的言論。台北地檢署調查後認為許男涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪依法起訴，並建請法院從重量刑，以維護社會秩序。

北檢查出，許男居住於台北市，因對罷免行動及兩岸緊張局勢感到不滿，於去年3月期間身處中國境內，透過虛擬私人網路（VPN）登入社群平台Threads，以帳號「ra_bosh_91」發表多則涉及暴力的文字內容。

廣告 廣告

許男於去年3月4日首次在Threads上發文，內容為「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了！」；接著於3月14日再度發表「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」的言論，同月某日又張貼「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責！」等具威脅性內容。

檢察官認為，許男的言論涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪，依法提起公訴。同時認為許男多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，且造成社會大眾惶恐，請法院從重量刑，以示警懲。

更多太報報導

港星「攻蛋」第1人！鄧紫棋台北演唱會門票今開搶 座位圖、票價曝光

台股封關前6百點狂震！00981A零股爆量衝主動ETF第一名

李雅英捐款兒福聯盟29萬元 郁方心繫「剴剴案」怒轟：不要亂捐錢