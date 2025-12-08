男子翻牆、垂降偷2檜木虎爺神像 監視器錄下被判刑7月

〔記者王善嬿／嘉義報導〕周姓男子因竊盜案被判刑，2022年執行完畢，今年2月24日以翻牆、自2樓平台以繩索垂降等方式，進入嘉義縣六腳鄉紫極殿倉庫，偷竊2尊檜木製虎爺神像後離去。警方循監視錄影器畫面，查獲周男涉嫌重大，移送嘉義地檢署檢察官依竊盜罪嫌起訴。嘉義地方法院近日審結，審酌周男與廟方管理員達成和解，承諾出監後賠償，判處周男7月有期徒刑，全案可上訴。

紫極殿黃姓總幹事說，2尊虎爺神像是檜木製作，約已有10多年歷史，廟裡設有監視錄影器才逮到周男，神像已被周男賣掉，經調解，周男承諾明年2月24日前賠償3萬元，目前尚未賠償，不會上訴。

檢警調查，住台南的周男因2案竊盜案件，分別被台南地方法院判處3月、拘役40日確定，有期徒刑2022年已執行完畢，他卻不知悔改，今年搭乘計程車到六腳鄉代天府路邊下車，從紫極殿廟宇後方攀爬圍牆至2樓平台，再利用繩索垂降至紫極殿1樓，進入倉庫竊走價值3萬元的2尊虎爺神像，將虎爺神像放在不詳處，檢警調閱監視錄影畫面循線逮到周男，周男坦承犯行。

嘉義地院法官認為，周男才因竊盜案判刑並執行完畢，又故意再犯加重竊盜罪，已存在特別惡性、欠缺對他人財產的尊重，考量他犯後坦承犯行，與廟方管理員達成和解，願意賠償損失，量處7月有期徒刑，其竊得的2尊虎爺神像屬於犯罪所得，既未扣案且未發還廟方管理員，宣告沒收。

