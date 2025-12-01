男子翻越6公尺圍牆闖獅園！母獅「瘋狂撕咬」恐怖瞬間曝

國際中心／張予柔報導



巴西若昂佩索阿市Bica動物園，日前傳出一名男子強行翻牆，越過高達6公尺的圍牆進入獅子園區，卻在瞬間遭母獅「萊昂娜」當場攻擊致死。事件當下，有目擊民眾用手機捕捉到了獅子撲向男子的恐怖瞬間，並將影片上傳至社群平台。





男子翻越園區20英尺高的圍牆，爬樹進入獅子活動區，一落地便遭母獅撲倒。（圖／翻攝自Ｘ＠inter_fatos）

根據當地媒體報導，這名男子的身分尚未確認，但疑似患有精神病。當天他翻越園區20英尺高的圍牆，再突破安全圍欄，最後攀爬樹枝進入獅子活動區。從畫面中可見，母獅萊昂娜警覺性極高，在男子一落地便撲向他，男子一度逃脫，但仍被母獅撲倒。救援人員與軍警迅速到場，但男子已無生命跡象。

巴西男子翻越6公尺圍牆闖獅園！落地瞬間慘遭「瘋狂撕咬」恐怖瞬間曝光

救援人員與軍警迅速到場，但男子已無生命跡象，園方隨即暫時封閉園區，並展開內部調查與協助法醫科學研究所（IPC）處理後續事宜。（圖／翻攝自Ｘ＠inter_fatos）

動物園隨即啟動緊急措施，暫時封閉園區，並展開內部調查與協助法醫科學研究所（IPC）處理後續事宜。同時發表聲明表示，「這對所有人來說都是極其悲傷的事件，我們向尚未確認身分的死者家屬及朋友表達慰問」並澄清，母獅萊昂娜並不會被安樂死，她的身體健康良好，僅因承受高度壓力而持續受到觀察監控。園方強調，萊昂娜未再表現出攻擊性行為，但為了確保安全，園區仍將暫時關閉，直到官方調查與相關程序完成。





