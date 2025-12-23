男子胯下腫痛 疝氣恐釀腸壞死

疝氣好發於幼童、中老年人，老年男性更是高風險群。56歲蔡先生偶然發現左邊鼠蹊部鼓鼓的，一個月後腫塊仍在，且會有偶發性的疼痛。就診檢查確診腹股溝疝氣，接受修補手術後於隔天順利出院，恢復日常生活。

疝氣俗稱「脫腸」，書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是相當常見的疾病，最典型症狀是在接近鼠蹊部的位置出現腫塊。當腹部出力時，例如咳嗽、抬重物，腫塊突出會更明顯，平躺後通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛。以成年人來說，發生率男性多於女性，約為9：1。

疝氣依病因可分為先天性或後天性；依發生位置則分為腹股溝疝氣、股疝氣和臍疝氣等。陳鵬指出，疝氣的疾病機轉主要是因腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出，中老年人多因為腹壁結構老化與長期腹壓升高所致。

陳鵬說，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內，所以不會有太明顯的症狀，但如果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成「嵌頓性疝氣」，就需要緊急手術。

疝氣因為腹壁肌肉組織缺損，通常不會自行癒合，也無法靠藥物恢復。陳鵬表示，疝氣檢查主要靠醫師觸診，觀察腹股溝等部位是否有異常突起。腹股溝疝氣大多可透過臨床病史跟理學檢查診斷，但鼠蹊部腫塊可能是陰囊水腫、隱睪、脂肪瘤、淋巴腺腫大甚至動脈瘤或睪丸扭轉，需安排影像檢查。

疝氣術後，仍可能因腹壁組織隨年齡增長退化、咳嗽、便祕等反覆用力的影響，或是攝護腺肥大造成解尿困難，腹腔內壓力增加使內部器官從其他縫隙突出，形成復發性疝氣。這類病患除了再次手術處理外，也要把潛在造成腹部壓力變大的因素一併矯正，才能有效降低疝氣復發的風險。

陳鵬提醒，疝氣發生與體質有關，有些人天生腹壁組織較薄，應該透過日常生活習慣的調整，例如維持適當體重、預防便祕、避免提重物、減少腹部用力等。若摸到鼠蹊部的不明腫塊，應盡早就醫鑑別診斷，如果確診為疝氣，及早修復缺損處，可以避免更嚴重的嵌頓性疝氣造成腸壞死，甚至危及生命。

