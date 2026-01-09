男子胸口青春痘釀蟹足腫 手術使用生物膜明顯改善

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）20多歲李男胸部長小青春痘，擠破後傷口卻無法癒合，增生為長10多公分、寬5公分疤痕，且會發癢疼痛。醫師診斷為蟹足腫，經手術切除後再用生物膜覆蓋縫入傷口，情況明顯改善。

員榮醫院整形外科主任陳宏銘今天接受媒體聯訪時說，20多歲李姓男子胸部長了1顆小青春痘，不小心擠破後原以為是輕微外傷，沒想到傷口一直無法癒合，持續增生為長10多公分、寬5公分的疤痕，且有發癢、疼痛感。

陳宏銘指出，男子到院後經診斷為蟹足腫，而蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷以及手術或剖腹產後，當傷口癒合，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時會影響關節活動與日常生活。

陳宏銘表示，以手術方式切除，再用取自羊膜的天然生物材料，由於生物材料具有良好的生物相容性與組織修復能力，手術切除蟹足腫後，他們將生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，進而降低復發風險。

陳宏銘說，使用的生物材料不含人工化學成分，較不易引發排斥或抗原反應，患者術後胸部疤痕明顯改善，不僅外觀恢復，也重新找回自信。（編輯：黃世雅）1150109