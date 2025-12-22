男子腹痛折磨5年 竟是膽囊腺肌症作怪

四十九歲的林姓男子五年來因心窩悶痛與右上腹脹痛四處求醫，近期至博田醫院肝膽胰外科看診檢查被發現膽囊壁竟異常廣泛性增厚達正常的六倍，進一步電腦斷層掃描終於確認，是臨床上常與膽結石混淆的「膽囊腺肌症」作怪。

主治醫師李金德教授說明，膽囊腺肌症屬於良性病變，但因膽囊內皮細胞與平滑肌層過度增生，使膽囊壁出現不均勻肥厚，甚至合併膽結石，有時超音波能看到類似小囊腔的影像，往往讓初期診斷難度增加，常被認為是胃部問題或輕微膽囊發炎。

李教授以單孔腹腔鏡為其進行膽囊切除手術，術後林先生迅速恢復，病理證實為膽囊腺肌症且無惡性變化；五十至六十歲族群是膽囊腺肌症好發年齡，女性略多於男性；若長期飯後疼痛、噁心、飽脹、背痛等症狀反覆出現，尤其影像找不到結石卻常有膽囊炎表現者，更應及早接受肝膽胰外科評估，藉由精準影像判讀與必要時的微創手術，大多數患者都能恢復正常生活。