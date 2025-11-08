男子自家花園挖泳池 挖出價值逾兩千萬黃金

法國一名男子在自家花園挖出一批金條金幣。翻攝《Le Progres》



法國一名男子日前在自家後院挖洞打算蓋泳池，意外發現一批寶藏：價值超過2400萬台幣的金條和金幣。

法國媒體《Le Progres》報導，法國東部小鎮索恩河畔納維爾（ Neuville-sur-Saone）一名男子今年5月在自家後院挖地，準備蓋一座游泳池，結果挖出一個塑膠袋，「袋子裡面有5根金條和許多金幣」。

男子發現驚人寶藏後不敢吞為己有，立刻通報警方。經過數月調查，警方認定這批黃金並非偷竊贓物，而是合法所得後於15或20年前鎔鑄成金條，每根金條上都有號碼可證來源。

廣告 廣告

《Le Progres》報導指出，根據法國19世紀訂定的《民法法典》，「寶藏」的定義為：任何被隱藏或埋藏的物品，且無人能證明其所有權，純為偶然發現。至於該寶藏的所有權處於「在自家產權發現的發現人所有」。

以該名男子所發現的寶藏為例，他擁有產權的花園前業主已經身亡，而這批黃金也非屬文化遺物，因此男子被判定可保有這批金條金幣。

若以目前的黃金價格計算，這批黃金價值約80萬元美金（約2479萬元台幣）。

更多太報報導

12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪

蕭美琴突訪歐演說 中國第一時間回應：憤慨、堅決反對

蕭美琴訪歐演講行程保密到家 外媒：有中國企圖破壞前例