男子自認車手不會重判 被依詐欺未遂判徒刑10個月

新竹地院認證車手不是詐團「小小兵」，而是「不可或缺的重要角色」，應以共同正犯看待嚴懲。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕多次當車手的洪姓男子，去年一度被新北地院裁定羈押，沒想到期滿獲釋，馬上就重操舊業，在所屬詐團耍出「美國情緣」夢拐騙「婚」頭吳姓女子後，就由他出面收取20萬現金，虧得吳女及時夢醒報警抓人。沒得手的他一度自認不過是詐團「小小兵」，當不至於重判。新竹地院認為車手是詐團「不可或缺的重要角色」，從重依夥同3人以上一起詐欺未遂罪，論處他有期徒刑10月，以儆效尤。

院方表示，洪男當車手從北跑到南，去年2月被新北地院裁定羈押，7月底剛獲釋，8月就又加入詐團，繼續當車手。

廣告 廣告

洪男的詐團去年3月就透過LINE，用美國「王先生」、以結婚為前提，拐騙吳姓女子，承諾婚後要移民來台，為此聲稱得先把他的「BMW X6」寄來台灣，因此央請吳女先代繳52萬的關稅，吳女因此乖乖送出。

洪男加入後，這次「王先生」謊稱他已到台灣，卻因帶了太多現金和黃金，在機場安檢中心被羈押了，請吳女趕快去找「蔡伯伯」幫忙。

這時詐團成員「蔡伯伯」接棒登場，聲稱得要50萬才能讓「王先生」被交保，其中30萬由「蔡伯伯」阿莎力地認養了，剩下20萬就請吳女幫忙。雙方約好面交時、地，洪男準備用1張偽造的「免用統一發票收據」，換回吳女20萬鈔票。所幸吳女及時醒悟報警才沒再破財。

法官表示，洪男雖不是親自對吳女耍詐，也沒有每個階段都參與犯罪，但他當車手製造金流斷點、隱匿特定犯罪所得去向，是詐團中「不可或缺的重要角色」，絕非幫助犯而已，應是共同正犯，所以從重論處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

赴日「暗黑打工」領金條 2台男淪詐騙車手被大阪警方逮捕

護膚店掛羊頭賣狗肉！ 基隆警喬裝男客連抄2店

財神降臨！1/28 今彩539頭獎開3注 800萬獎落台中、宜蘭

智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

