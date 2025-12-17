男子自首南投曾殺害獨居女 警尋獲白骨逮共犯 兩嫌遭羈押

蔡姓男子7日向警方自首，稱兩年前在南投殺害劉姓女子，警方經近一周搜尋，於彰化芬園鄉棄屍地點尋獲白骨，並逮捕共犯陳姓男子，將兩人依殺人罪嫌移送，南投地檢署聲押獲准。初步了解，蔡男與陳男疑幫劉女討債，卻黑吃黑私吞本票，與劉女談判多次，最後一時爭執掐死劉女。

蔡姓男子7日向警方自首，稱兩年前在南投殺害劉姓女子，警方經近一周搜尋，於彰化芬園鄉棄屍地點尋獲白骨，並逮捕共犯陳姓男子，將兩人依殺人罪嫌移送，南投地檢署聲押獲准。圖為南投地方法院暨檢察署司法大廈。（中央社資料照）

22歲蔡姓男子因良心不安，7日於屏東枋寮派出所自首，稱2023年10月在南投一處民宅殺害當時57歲劉姓女子，並棄屍於芬園虹禧橋下。屏東警方立即成立專案小組，隔日帶蔡男前往棄屍地點查證，第一次搜尋未果。

因死者劉女平時獨居，家屬未察覺有異，在2024年才通報失蹤。蔡男自首殺人時，警方一度苦惱，若找不到劉女屍體，難以偵辦，所幸一周即有進展。

警方認為需要熟悉山域知識人員協助，從枋寮一帶找了三名原住民友人，14日果然順利在芬園鄉找到一袋白骨，警方15日循線找到24歲共犯陳男，訊後兩人依殺人罪嫌移送南投地檢署。

南投地方檢察署今天表示，檢察官偵辦蔡姓及陳姓嫌犯涉共同殺人案件，經訊問後，認為兩嫌所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證、勾串之虞，昨天已向南投地方法院聲請羈押獲准。

警方14日尋獲的白骨，南投地方檢察署15日已相驗完畢，採驗DNA待確認身分；檢警另逮獲的共犯陳姓男子，其供詞與蔡男對案情供述有出入，將持續追查釐清。

針對蔡姓男子到派出所自首，是否符合自首減刑要件，檢方表示，自首是「得」減刑，並非一定會減刑，須綜合考量案情、犯罪情節、悔悟程度等狀況而定。

初步了解，蔡男是台中霧峰人、居無定所，自首前暫居恆春並在墾丁打工。陳男與劉女有親戚關係，蔡男則為陳男為友人，兩人疑幫劉女討債，卻黑吃黑私吞本票，與劉女談判多次，最後一時爭執，掐死劉女，詳細犯案動機以及經過仍有待釐清。

