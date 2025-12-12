男子與ChatGPT長聊數月後弒母 OpenAI挨告過失致死

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國康乃狄克州一名八旬婦人的遺產管理人今天控告微軟和聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI涉過失致死，稱婦人兒子與ChatGPT長聊數月使妄想症狀加劇，導致他謀殺生母。

法新社報導，遞交舊金山加州高等法院的這項訴狀表示，83歲婦人亞當斯（Suzanne Adams）今年8月3日在康乃狄克州舊格林威治（Old Greenwich）自宅遭56歲兒子索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）毆打並勒斃。索爾柏格弒母後持刀自盡。

OpenAI過去數月面臨的過失致死官司日增，其中幾件指控ChatGPT慫恿用戶輕生。

根據訴狀，索爾伯格與ChatGPT對談數月，這些對話強化並加深他的妄想念頭，最終將母親視為威脅。

訴狀引用索爾伯格在社群媒體發布的影片說道，「ChatGPT告訴他，他已使AI聊天機器人產生自我意識」。

對話內容顯示「ChatGPT樂於接受索爾伯格每一個妄想念頭並將其擴展為一個宇宙，最終變成索爾伯格的整個人生」。

訴狀還說，ChatGPT強化了索爾伯格的妄想症狀，告訴他有人正在監視他，甚至宣稱他母親的印表機是監控裝置。

索爾伯格曾告訴ChatGPT他擔心母親可能毒害自己，ChatGPT據稱未對此提出異議，反倒認定他的想法無誤。

OpenAI發言人今天對此表示：「這是極其令人心碎的事件，我們會審閱相關文件了解細節。」

訴狀還稱OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）去年5月草率推出GPT-4o模型，將長達數月的安全測試壓縮至1週，罔顧安全團隊成員提出的異議。

OpenAI最大股東微軟也挨告，理由是微軟據稱明知安全測試機制遭簡化仍批准這項產品問世。另有20名OpenAI員工和投資人被列為共同被告。

這起官司未揭露具體求償金額，但要求法院強制OpenAI實施更嚴格防護措施。微軟暫未回應置評請求。（編譯：洪啓原）1141212

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。