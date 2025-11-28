男子血紅素僅11.5 醫苦勸檢查成功揪大腸癌第三期

一位男士因血紅素僅11.5 g/dL而就診，雖然數值只是略低，但結合CEA腫瘤指標達8 ng/mL的異常，最終經檢查確診為大腸直腸癌第三期，所幸及時治療後恢復健康。

一位男士因血紅素僅11.5 g/dL而就診，結合CEA腫瘤指標達8 ng/mL的異常，最終確診為大腸直腸癌第三期。（示意圖／Pixabay）

營養功能醫學專家劉博仁分享，該名男士初次就診時臉色蒼白，說話有氣無力。雖然血紅素只是輕微偏低，但CEA指標異常引起醫師警覺。「我催促他一定要做大腸鏡。」他表示，儘管患者當時顯得猶豫，認為自己「應該沒事」且工作繁忙，但他堅持患者不要再拖延檢查。

經過大腸鏡檢查，患者被診斷出乙狀結腸腫瘤，確診為大腸直腸癌第三期。劉博仁說明，患者接受了完整的治療流程，包括術前化療、手術及術後輔助治療，最終成功恢復健康。患者後來握著劉醫師的手表示：「劉醫師...還好你有逼我去做大腸鏡。」

劉博仁特別提醒，貧血不僅僅是缺鐵或女性常見問題，它可能是身體發出「有些地方不太對勁」的信號。貧血的原因多元，包括缺鐵性貧血、慢性出血、慢性疾病、營養不足、骨髓相關疾病及遺傳性貧血等。他強調，中年男性出現貧血症狀絕對不能只當作飲食不均，很可能代表身體某處正在悄悄流血。

經過大腸鏡檢查，患者被診斷出乙狀結腸腫瘤，確診為大腸直腸癌第三期。（圖／Photo AC）

貧血的常見症狀包括容易疲累、喘息、臉色蒼白、心跳加快、頭暈、睡眠無法恢復精神、指甲脆弱及專注力下降等。若是缺鐵性貧血，還可能出現舌頭疼痛、異食症及皮膚乾燥等症狀。劉醫師警告，長期貧血可能導致心臟肥厚、免疫力下降、腦部功能下降，甚至錯過癌症早期治療時機。

針對缺鐵性貧血的飲食建議，劉博仁提出應攝取高鐵食物如紅肉、動物內臟、海鮮、深綠色蔬菜及黑木耳等，並建議與富含維生素C的食物一同食用以提高吸收率，同時避免與茶、咖啡同食。他特別提醒，若鐵質一直補不上來，必須檢查腸胃道是否出血，尤其40歲以上男性或停經後女性應考慮進行大腸鏡檢查。

劉博仁最後呼籲，許多疾病並非突然變嚴重，而是被忽略太久。若自己或家人出現持續疲勞或健康檢查發現血紅素偏低、CEA偏高等情況，不應輕忽，應及時尋求專業醫療協助，在還來得及的時候做出保護自己的選擇。

