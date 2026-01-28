男子行跡可疑遭盤查 萬華警查獲「安非他命」當場制伏

萬華分局員警帶嫌犯上警車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局龍山派出所員警日前執行巡邏勤務時，於萬華區西園路一段發現一名男子行跡可疑，遂上前盤查。該名男子後經查證身分為黃姓男子。

盤查過程中，經黃男同意搜索隨身背包，員警於包內發現一小袋袋狀物及一個小玻璃球。黃男見事跡敗露，先向員警求情未果，隨即試圖搶回小玻璃球，員警立即將其制伏控制，避免危害發生。

經現場詢問，黃男坦承持有安非他命不諱，全案訊後依涉嫌妨害公務及毒品危害防制條例，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

萬華分局龍山所副所長楊越然案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局強調，毒品不僅嚴重危害個人身心健康，亦容易衍生暴力及其他犯罪行為，對社會治安造成重大威脅。警方呼籲民眾提高警覺、拒絕毒品，若發現可疑情資，請即向警方通報，攜手共同維護安全、健康的生活環境。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告