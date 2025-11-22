男子街頭持棍攻擊路人又藏毒 三重警當場逮捕並查出毒品
記者蔡琇惠／新北報導
新北市三重區三和路四段382巷口今（22）日09時33分許發生一起隨機攻擊事件，涉嫌人顏姓男子(45歲)疑似情緒不穩定，持鐵棍攻擊路上行人，造成一對夫妻（62歲許男及60歲江女）人頭部挫傷，意識清楚無大礙送新光醫院診治。
三重警分局指出，經了解，顏男先於9時28分攻擊賴蕭女(77歲），當時賴蕭女頭戴安全帽出家門準備騎機車，被犯嫌徒手打一拳未成傷，一開始沒報案。後來顏男返回機顏男攻擊後沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，欲騎乘機車離開現場時，被獲報到場的三重警分局當場逮捕，並當場查獲作案用鐵棍乙支，於附帶搜索時在其重機車行李箱內查獲毒品安非他命一小包（毛重0.29公克、使用過吸管2支），警方依傷害、毒品現行犯逮捕。
案發監視器畫面（三重警分局提供）
三重警分局表示，本案犯嫌與2名被害人互不相識，疑似因為情緒不穩定，而持鐵棍揮擊造成被害人頭部挫傷，當場依現行犯逮捕，訊後依違反《刑法》傷害罪、及《毒品危害防治條例》移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押，以杜不法。
