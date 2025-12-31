男子街頭揮鐵片恐嚇騎士 警：他很有名不會怎樣 爆爭議

台南市北區公園路台南公園前路口發生一起街頭騷擾事件。根據台南市警五分局北門派出所所長陳東宏說明，一名男子在該路口手持方形鐵片於馬路上揮舞，並對路口等候通行的機車騎士進行叫囂，其行為已對用路人安全造成威脅及驚嚇。

事件發生後，現場民眾立即報案處理。然而，警方在受理報案時的回應引發爭議。據民眾指稱，報案時警方表示「他在這一帶很有名，不會真的對你怎麼」，此番言論讓民眾感到不滿，隨後將拍攝的影片上傳網路，迅速引發網友討論。

警方調查發現，該名男子為當地一名街友，平時偶有在馬路上跳舞等脫序行為。根據警方說明，該男子的行為已涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條第1項第6款規定，即「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者」，依法可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

台南市警五分局獲報後迅速展開調查，目前已掌握涉案人身分，正通知其到案說明。警方強調，無論身分為何，只要行為影響公共安全，皆會依法處理，全案將依規定函送台南地院偵辦。

針對民眾質疑警方處理態度，第五分局副分局長陳柏宇正式回應表示，對於民眾反映之情事，分局高度重視並已啟動內部調查。若確有員警在受理報案時用語不夠周延、未能同理民眾感受之情形，分局將進行檢討，並加強員警教育訓練。陳柏宇強調，要求同仁於受理案件時，應秉持同理心與專業態度，讓民眾感受到警方對人身安全的重視。

此事件凸顯警方在處理街友相關案件時的態度問題，以及民眾對人身安全保障的期待。全案目前由台南市警五分局持續調查偵辦中。

